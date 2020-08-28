Москва, , 10:05 — REGNUM Из-за утечки персональных данных владельцы 55 тыс. банковских карт могут подать судебные иски. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин.

Ранее Банк России и система платежей Visa сообщили о попадании в открытый доступ персональных данных пользователей сервиса Joom. Данный сервис занимается доставкой товаров.

«Нет никаких сомнений, что утечка данных явилась следствием либо целенаправленных действий злоумышленников, либо сбоев в информационной системе. К сожалению, многие компании и сервисы не заботятся на должном уровне о защите информации, в результате чего периодически и происходят утечки данных. В ряде случаев утечки данных являются следствием усилий организованных групп хакеров или хакеров-одиночек, а также внутренней коррупции в компаниях, когда ответственные сотрудники попросту продают базы данных заинтересованным лицам — не обязательно мошенникам, а, к примеру, и другим компаниям, нуждающимся в базах для своей маркетинговой деятельности», — сказал Зорин.

Эксперт отметил, что сервису, допустившему утечку данных, предстоит не только выявить причины утечки данных, но и, возможно, компенсировать вред своим клиентам — моральный и материальный, если он наступит в результате утечки данных.

«В российском законодательстве предусмотрены административная, уголовная, гражданско-правовая ответственности за утечку данных. Так, если будет установлено, что действовали злоумышленники, их действия могут быть квалифицированы по статьям 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации) или 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Более мягкой формой ответственности является административная ответственность по статье 13.14 КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным доступом). Кроме того, пострадавшие от утечки данных граждане могут подать гражданско-правовые иски к компании, которой они передавали свои персональные данные, и требовать возмещения понесенных убытков и морального вреда, если наличие таковых будет доказано и признано судом», — пояснил адвокат.