Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбургской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении двоих полицейских, которые обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Первое судебное заседание состоялось 27 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете против пыток.

Напомним, летом 2019 года в Саракташском районе двух местных жителей задержали по подозрению в совершении кражи. Как утверждают двое задержанных братьев, полицейские применяли электрошокер, пытаясь выбить признательные показания в краже 5 тысяч рублей у пожилого отца. Впоследствии пострадавшие мужчины обратились к медикам, которые в справках зафиксировали травмы.

Братья обратились за юридической помощью к правозащитникам Комитета против пыток. В свою очередь юристы проинформировали о происшествии следственные органы.

В сентябре 2019 года Саракташский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Оренбургской области возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал один полицейский. Впоследствии обвинение предъявили и второму сотруднику полиции как соучастнику. В конце июля 2020 года материалы дела с утвержденным обвинительным заключением поступили в судебную инстанцию.

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