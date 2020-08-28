Симферополь, , 10:04 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым из-за прогнозируемой непогоды на 28 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Штормовое предупреждение поступило в ГУ МЧС от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Днем 28 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о возможности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, о возможности подтопления территорий. Возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы.