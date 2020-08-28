Москва, 28 августа 2020, 10:02 — REGNUM Сегодня, 28 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил Международный общественный Фонд единства православных народов с 25-летием со дня образования, сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что фонд своей высокой гуманистической миссией объединяет впечатляющее число единомышленников из органов власти и деловых кругов.
«Фонд служит благородному делу — укреплению незыблемых духовно-нравственных ценностей и вносит значимый вклад развитию международного гуманитарного сотрудничества», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, Международный общественный Фонд единства православных народов образован в 1995 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
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