Симферополь, , 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов. Это максимальное число случаев заражения, зафиксированное за сутки в регионе.

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«За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 — при скрининге здорового населения (в том числе 1 — прибывший из другого субъекта), 1 — завозной из Узбекистана», — уточнил глава республики.

Всего в Крыму с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 2271 человека, в том числе 1580 человек выздоровели. Умерли 28 пациентов с СOVID-19.