Калуга, , 10:01 — REGNUM В Барятинском районе Калужской области военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) с почестями захоронили останки 166 красноармейцев, найденные в ходе экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

В ходе поисковой экспедиции военнослужащие ЗВО работали на местах ожесточённых боёв Великой Отечественной войны, где искали незахороненные останки бойцов и командиров Красной армии. Военными была проведена инженерная разведка местности, вывезены неразорвавшиеся боеприпасы времён войны. Специалисты батальона провели занятия для гражданских поисковиков по безопасности, методике организации работ и документированию результатов.

Всего в ходе экспедиции поисковики подняли и захоронили останки 166 красноармейцев. Были обнаружены семь именных капсул, из которых три удалось прочитать и ещё три были отправлены на экспертизу.

К настоящему времени удалось установить имя командира Красной армии — замполитрука Анеликова Андрея Александровича, 1905 года рождения, родственники которого также были найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, более 600 поисковиков из 25 регионов России и военнослужащие отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ совместно принимают участие в стартовавшей в окрестностях калужской деревни Цветовка военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Читайте также: В Ростовской области предали земле останки 54 бойцов Красной армии

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой стартовала экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»