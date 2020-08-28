Найроби, , 10:09 — REGNUM Кения стала первой страной в мире, которая была удостоена отличительного знака «печать безопасного туризма» за быстрое и безопасное восстановление путешествий во время пандемии коронавируса. Об этом передаёт кенийской телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление министерства туризма Кении.

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В заявлении говорится, что секретарь министерства туризма Наджиб Балала был награжден премией в виртуальном мероприятии, в котором приняли участие мировые лидеры сферы туризма под эгидой Rebuilding Travel Umbrella, глобальной туристической отраслевой организации, состоящей из членов советов по туризму, министров туризма, профессиональных ассоциаций, заинтересованных сторон отрасли, исследователей и ученых, а также путешественников.

Балала заявил, что эта награда является свидетельством постоянных усилий Кении по обеспечению безопасности путешественников на фоне пандемии коронавируса.

«Как туристическое направление мы объединили меры по охране здоровья и безопасности, которые направлены на обеспечение безопасного возобновления работы туристического сектора. Это делается для того, чтобы наши граждане, путешественники и рабочие были хорошо защищены», — сказал он.

«От имени моей страны я рад получить это признание, которое показывает, что мы движемся в правильном направлении в отношении протоколов безопасности по COVID-19», — подчеркнул Балала.

Он назвал «печать безопасного туризма» узнаваемым символом во всем мире, который будет играть ключевую роль в позиционировании Кении как безопасного и приоритетного туристического направления, а также будет иметь решающее значение для укрепления доверия путешественников к Кении по мере возобновления международных поездок и открытия гостиниц.

«Чтобы получить эту награду, направление должно разрешить ключевые аспекты, известные как «туристическая гарантия», посредством обеспечения безопасности путешественников, поддержания репутации направления, экономической жизнеспособности и здравоохранения», — заявил Балала.

Получение отличительного знака последовало за наградой Safe Travel Stamp Award, присуждённой Кении Всемирным советом по путешествиям и туризму в июне этого года.

«Я могу с уверенностью сказать, что мы успешно реализовали протоколы, которые мы создали вместе с министерством здравоохранения», — добавил Балала.

«Если вы посещаете наши отели, закусочные и другие туристические места в Кении, вы будете в безопасности при условии соблюдения руководящих принципов», — отметил он.

Напомним, что после начала пандемии Кения присоединилась к кампании Всемирной туристской организации (ЮНВТО) #TravelTomorrow (#ПутешествияПожождут), которая была направлена на то, чтобы попросить путешественников оставаться в безопасности дома.