Найроби, 28 августа 2020, 10:09 — REGNUM Кения стала первой страной в мире, которая была удостоена отличительного знака «печать безопасного туризма» за быстрое и безопасное восстановление путешествий во время пандемии коронавируса. Об этом передаёт кенийской телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление министерства туризма Кении.
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В заявлении говорится, что секретарь министерства туризма Наджиб Балала был награжден премией в виртуальном мероприятии, в котором приняли участие мировые лидеры сферы туризма под эгидой Rebuilding Travel Umbrella, глобальной туристической отраслевой организации, состоящей из членов советов по туризму, министров туризма, профессиональных ассоциаций, заинтересованных сторон отрасли, исследователей и ученых, а также путешественников.
Балала заявил, что эта награда является свидетельством постоянных усилий Кении по обеспечению безопасности путешественников на фоне пандемии коронавируса.
Он назвал «печать безопасного туризма» узнаваемым символом во всем мире, который будет играть ключевую роль в позиционировании Кении как безопасного и приоритетного туристического направления, а также будет иметь решающее значение для укрепления доверия путешественников к Кении по мере возобновления международных поездок и открытия гостиниц.
Получение отличительного знака последовало за наградой Safe Travel Stamp Award, присуждённой Кении Всемирным советом по путешествиям и туризму в июне этого года.
Напомним, что после начала пандемии Кения присоединилась к кампании Всемирной туристской организации (ЮНВТО) #TravelTomorrow (#ПутешествияПожождут), которая была направлена на то, чтобы попросить путешественников оставаться в безопасности дома.