Махачкала, , 10:35 — REGNUM Сотрудница предприятия по доставке пенсии в Унцукульском районе Дагестана заподозрена в хищении пенсионных выплат на протяжении более четырех лет. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, с апреля 2016 года по июль 2020 года подозреваемая скрывала факт смерти пенсионера. Она вносила ложные сведения в реестры поручений о доставке пенсии и подделывала в них подписи, что позволило ей в этот период похитить более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям о присвоении денежных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере и подделке официального документа. В СК отметили, что в ходе следствия будут приняты меры для возмещения ущерба, причиненного подозреваемой Пенсионному фонду РФ.