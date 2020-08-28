Ташкент, , 09:50 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выявили за минувшие сутки 418 случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 августа в министерстве здравоохранения республики.

Общее число заразившихся пациентов достигло 40 613, выздоровели — 37 200 человек, или 91,6% от общего числа пациентов с коронавирусом. В стационарах остаются 3113 человек, в том числе 279 — в тяжелом состоянии, 133 — в критическом.

По состоянию на 23:30 (21:30 мск) 27 августа среди регионов Узбекистана наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 24 665, Ташкентской области — 6832, Самаркандской области — 1672, и Андижанской области — 1182.

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