Пермь, , 09:49 — REGNUM В Перми весь сентябрь новый фонтан в 68-м квартале эспланады будет показывать праздничную программу. Композиции посвящены городу и 75-летию Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, новый фонтан представит программу, посвященную 75-летию Победы. Она начнется с минуты молчания в память о погибших в годы войны. Иллюминацию будут сопровождать песни военных лет. Современную аранжировку к программе подготовили пермские авторы. Планируется, что программа будет демонстрироваться каждый час во второй половине дня.

В течение месяца жители и гости Перми смогут полюбоваться свето-музыкальными представлениями, для которых песни о городе сочили пермские авторы. На основе музыкального альбома снят видеофильм. Новая программу будут включать по вечерам дважды в час.