Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM Из Ростова-на-Дону в Новороссийск запустят теплоход. Туристам предложат совершить семидневный круиз. Об этом сообщила специалист в области туризма Татьяна Нечепаева.

«Это семидневные круизы. В Ростове мы покажем наш город, Таганрог, Азов, Эльбузд, Казачий Дозор. Также в маршрут входят Ейск, Темрюк и Новороссийск. Сейчас ситуация, сложившаяся в сфере туризма, заставляет переформатировать свои программы, сделать их короче и даже удешевить», — отметила Нечепаева в эфире радио «ФМ-на Дону».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июле в Ростовской области встретили первый после пандемии туристический теплоход. Четырёхпалубный «Сергей Кучкин», следовавший по маршруту Самара — Ростов-на-Дону — Астрахань — Самара, сделал остановку в станицах Старочеркасской и Романовской.

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