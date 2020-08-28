Горно-Алтайск, , 09:36 — REGNUM Учебные заведения Республики Алтай начнут работу с 1 сентября в очном режиме с соблюдением всех санитарных требований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования, вопросам соблюдения мер профилактики в школе и дома посвятят первые классные часы.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

В торжественных линейках в День знаний примут участие ученики 1, 9 и 11 классов.

«После проведения торжественных линеек обучающиеся указанных классов проходят в школу в закрепленные классные кабинеты для проведения классного часа», — отметили в министерстве.

Ученики 2−8 и 10 классов День знаний отметят в кабинетах, где для них проведут торжественное классное мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора, в некоторых школах сделали уроки по 35 минут. На входе в школу будет осуществляться термометрия учащихся, педагогов и персонала.

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