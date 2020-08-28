Москва, 28 августа 2020, 09:35 — REGNUM В Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1280 пациентов. Об этом 28 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1280 пациентов», — сказала она.
Всего с начала распространения вируса от коронавирусной инфекции в Москве вылечились 210 908 человек.
Тем, кто поправил здоровье, предлагают сдать плазму крови.