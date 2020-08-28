Оренбург, , 09:35 — REGNUM Специалисты оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» из Челябинской и Курганской областей вывезли десятки тонн опасных химотходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе Оренбуржья.

В июле 2020 года с территории Курганской области вывезена первая восьмитонная фура со спрессованными в тюки канистрами из-под ядохимикатов. Позже в Пензу отправили еще 9 тонн опасного пластика. В оренбургском минсельхозе отметили, что крупные хозяйства и фермеры охотно сдавали тару, которую по закону нельзя ни выбрасывать, ни самостоятельно утилизировать из-за высокого класса опасности.

Из Челябинской области вывезено 9 тонн ядовитых отходов. Пункт сбора был организован в Октябрьском районе.

Напомним, успешную работу оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по организацией сбора и подготовки к утилизации ёмкостей из-под пестицидов отметили на федеральном уровне. В 2019 году оренбургским специалистам поручили собирать канистры из-под пестицидов и гербицидов в регионах Уральского федерального округа и отправлять на специализированные химзаводы для утилизации.

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