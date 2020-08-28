Ташкент, , 09:32 — REGNUM В Узбекистане ввели временные санитарно-эпидемиологические требования работы общеобразовательных средних школ в период пандемии коронавируса, сообщили в телеграм-канале министерства юстиции республики.

Занятия рекомендуется начинать в 8:00 и заканчивать не позднее 17:30. Уроки можно организовывать в три смены. Запрещается проводить массовые мероприятия, в том числе собрания, концерты, праздники и дни рождения.

Перед входом в школу медицинские работники будут проводить «утреннюю фильтрацию» учащихся. После этого школьники должны продезинфицировать руки антисептиком.

Школьники также обязаны носить маски. Для проведения занятий требуется площадь не менее двух квадратных метров на каждого ученика.