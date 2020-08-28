Махачкала, , 09:49 — REGNUM Расселение 19 семей из аварийного жилищного фонда запланировано в Махачкале до конца 2021 года. Финансирование госпрограммы по переселению из ветхого жилья на этот период составит почти 22,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Дагестана.

В настоящее время в республике завершается реализация первого этапа (2019−2020 гг.) программы. Отмечается, что в рамках него из ветхого жилья в Махачкале должны быть расселены 19 семей (57 человек), 18 из которых уже получили выплаты возмещения стоимости занимаемой площади в аварийном жилье в размере более 30,5 млн рублей. У собственников выкуплено 766,7 кв. метров аварийного жилья.

«В рамках второго этапа (2020−2021) программы по Махачкале до 31 декабря 2021 года планируется расселить 19 семей (53 человека) из аварийного жилищного фонда площадью 669,8 кв. метров. <…> Общий объем финансирования составляет 22,48 млн рублей», — сказано в сообщении.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда» и рассчитан до 2025 года. За это время в Дагестане планируется ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью 2,9 тыс. кв. метров, в котором проживает 241 человек. В программе участвуют признанные аварийными до 1 января 2017 года многоквартирные дома в Махачкале и селе Унцукуль.