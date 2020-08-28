Москва, , 09:30 — REGNUM Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск о восстановлении прав бизнесмена Александра Исаева на 50% в ООО «УК Востокуголь», говорится в судебной картотеке.

ООО «УК Востокуголь» входит в группу «Аллтек». Исаев через суд требовал признать ничтожной сделку по продаже 50% доли в уставном капитале компании. Договор был заключен между ним и бизнесменом Олегом Шемшуком в апреле 2020 года. Вторая половина предприятия принадлежала миллиардеру Дмитрию Босову, погибшему в мае 2020 года.

По информации «Коммерсанта», в апреле Исаева освободили от должностей в компаниях в связи «вопиющими злоупотреблениями и хищениями».