Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Кировский оптовый рынок (КОР) в Екатеринбурге будет демонтирован, заявил глава города Александр Высокинский.

В эфире портала «Е1» градоначальник сказал, что КОР как рынок «своё отжил».

«Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс», — считает мэр.

Если вместо КОРа построят жилье, то территорию необходимо обеспечить детскими садами и школами, за этим будут следить власти, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города анонсировал массовый демонтаж киосков к 2023 году. Нестационарные торговые объекты планируют вынести из центра Екатеринбурга к окраинам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ликвидируют свыше 100 киосков