Екатеринбург, 28 августа 2020, 09:39 — REGNUM Кировский оптовый рынок (КОР) в Екатеринбурге будет демонтирован, заявил глава города Александр Высокинский.
В эфире портала «Е1» градоначальник сказал, что КОР как рынок «своё отжил».
«Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс», — считает мэр.
Если вместо КОРа построят жилье, то территорию необходимо обеспечить детскими садами и школами, за этим будут следить власти, добавил Высокинский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города анонсировал массовый демонтаж киосков к 2023 году. Нестационарные торговые объекты планируют вынести из центра Екатеринбурга к окраинам.
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