Гусиноозёрск, Бурятия, , 09:26 — REGNUM В средней школе №5 в Гусиноозёрске ждут поступления необходимого оборудования согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор учебного заведения Алексей Гапоненко, им не придётся покупать рециркуляторы и санитайзеры за свой счёт.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Руководство школы к настоящему времени работает над регулированием потока учащихся, для чего будут задействованы все три выхода. При этом заходить в школу ученики будут в разное время.

Так, начальные классы начинают учиться в 8 часов утра, в 8:30 заходят учащиеся старших классов. В 11:45 запускают вторую полусмену начальных классов. Вторая же полноценная смена должны приходить к 13:30.

«У нас всего в начальной школе шесть кабинетов, тогда как самих классов двенадцать. В первых классах в первое полугодие идут по три урока, так что всё нормально успевают. Они заканчивают в 11 часов, 45 минут даётся на обработку кабинетов, после чего туда заходят ещё три начальных класса», — отметил директор.

Проблем с организацией питания также возникнуть не должно. По словам Алексея Гапоненко, школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест. Всего в школе обучается 796 учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, не все школы в Бурятии успеют оснастить бексонтактными термометрами к 1 сентября. По словам спикера регионального парламента Владимира Павлова, поставщик обещал завезти дополнительное оборудование к концу первой недели сентября, то есть к 3−4-му числу.

Читайте также: Не все школы в Бурятии обеспечат термометрами к 1 сентября