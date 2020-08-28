Самара, , 09:45 — REGNUM 12 молодых людей, оставшихся без родителей, получили квартиры в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ключи от новых квартир в доме, расположенном в посёлке городского типа Стройкерамика, передал ребятам губернатор региона Дмитрий Азаров.

Отмечается, что в Самарской области в текущем году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было направлено 700 миллионов рублей. Поэтому 518 молодых людей смогут получить жильё. Так, свыше 270 ребят уже его получили.

По словам Дмитрия Азарова, собственное жилье является прочной основой для создания семьи и получения образования.

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