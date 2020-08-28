Ханты-Мансийск, , 09:23 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Основные очаги заражения: Сургут — 25 положительных тестов;Нижневартовск — 16; Ханты-Мансийск — 6.

Всего с начала пандемии в Югре на 28 августа зарегистрировано 19 414 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 107 человек, 163 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 28 августа составляет 0,82.