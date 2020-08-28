Воронеж, , 09:22 — REGNUM В школе №71 Воронежа активно идёт работа по подготовке к новому учебному году. Учителя, дети и их родители рады возвращению к учебе в новом формате, хотя еще предстоит решить немало вопросов. О сложностях работы в условиях новых рекомендаций корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор школы Николай Яицкий.

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»Работа ещё ведется организационная, продумываем последние мелочи. Полностью выполнить рекомендации Роспотребнадзора очень сложно», — отметил собеседник агентства, добавив, что тем не менее предпринимаются все усилия.

В школе откроют три запасных выхода. Гардероб решили не открывать. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет — тут проблем нет. В каждом классе будут установлены рециркуляторы. Закупка этих приборов, а также средств дезинфекции и термометров на стадии формирования, однако все рассчитывают получить в срок. Готовы в школе и к осуществлению термометрии: по словам директора, организовать измерение температуры не сложно, однако и здесь есть нюансы. Термометрию будут проводить учителя — дежурные, у младшеклассников — тот учитель, который будет вести урок. В случае выявления ребенка с повышенной температурой его изолируют в медкабинете, причем, по словам директора, возможно, будет подготовлено несколько помещений для изоляции.

«Сейчас проводится большая разъяснительная работа классными руководителями с родителями по поводу соблюдения санитарного законодательства при входе в школу, в особенности детьми. С одной стороны, это не так сложно, но работы прибавилось. Если дети придут с температурой, то могут быть карантинные возможные последствия, это нас пугает. Много неясностей, много вопросов с нашей стороны. И первая неделя работы в таких условиях нас, конечно, во многом смущает. Много нового для нас, даже с организационно-технической точки зрения. Хотя, конечно, всё реализуемо», — добавил собеседник агентства.

Проблемным пока остаётся вопрос разобщения детей из разных классов на период перемены и в столовой, вариантом здесь может стать смещение времени начала занятий и перемен для разных классов.

«Посадить класс можно. Но это же дети, это массовая школа. Пришло 600 человек. Или начальная школа — 250 человек на первом этаже. Когда выходить? Беспокоит смешение детей в коридорах, рекреациях во время перемен. Продумываем расписание занятий отдельно по параллелям. Допустим, начальная школа с 08:00, пятые — девятые классы, допустим, с 09:00, старшеклассники с 10:00. Звонков, скорее всего, в таком случае не будет, но учитель будет знать, во сколько урок заканчивается, когда классы можно вести на завтрак, отпустить погулять во дворе», — говорит Николай Яицкий.

Вопрос с группами продлённого дня в школе пока не решили. В этом году ГПД могут формироваться из детей только из одного класса, и работа группы будет зависеть от того, сколько детей туда наберут.

«Линейка торжественная будет. Пока планируем для первых, девятых, одиннадцатых классов, три параллели. С соблюдением дистанции между классами и детьми. Остальные просто заходят и начинают учиться. К 08:00 у нас приходят начальные классы, вторые, третьи, четвертые. В 09:00 состоится линейка для первых, девятых, одиннадцатых, а к 10:00 или 11:00 пригласим всех остальных, чтобы не смешивать потоки хотя бы первый день и посмотреть, как это все будет работать», — заключил директор школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве российских регионов школы начнут учебный год в очном режиме, хотя и с соблюдением целого ряда рекомендаций Роспотребнадзора. В числе таких рекомендаций — входные фильтры с термометрией, закрепление за классами отдельных кабинетов, дезинфекция помещений и другие.