Пхеньян, , 09:24 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын посетил провинцию Хванхэ-Намдо, пострадавшую от тайфуна «Бави», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, ущерб, нанесённый региону стихией, оказался меньше, чем ожидалось.

В ходе поездки Ким Чен Ын высоко оценил работу всей национальной системы реагирования на стихийные бедствия, а также заявил о необходимости сосредоточить все силы на ликвидации последствий тайфуна, призвав минимизировать ущерб для сельского хозяйства.

Когда именно состоялась поездка главы страны, не уточняется, однако предполагается, что он посетил провинцию во второй половине дня 27 августа.

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