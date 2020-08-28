Хабаровск, , 09:12 — REGNUM Вакцинация против гриппа стартует в Хабаровском крае 1 сентября — уже поступило 550 тысяч доз. Это 70% от необходимого количества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«В этом году в России будут циркулировать штаммы H1N1, H3N2 и B/Victoria lineage. Раньше эти вирусы не имели активной циркуляции в нашей стране. Как раз поэтому именно профилактическая иммунизация крайне необходима. Прививка сможет защитить человека, максимально снизить негативные последствия возможной болезни. Привить планируем более 60% населения Хабаровского края — 789 тысяч человек, из которых около 200 тысяч — дети», — пояснили в региональном минздраве.

Первыми получат вакцину от гриппа медики и учителя. Потом охватят детей, беременных, пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания.

«Остальное население может привиться в поликлиниках по месту жительства или прямо на рабочем месте, если руководство предприятия заранее договорится об этом», — добавили в ведомстве.

Сначала пройдёт вакцинация против гриппа и лишь затем от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована в ускоренном порядке, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.