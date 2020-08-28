Барнаул, 28 августа 2020, 09:05 — REGNUM Инициативу узаконить выходной день 1 сентября для родителей первоклассников корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива с выходным днём 1 сентября для родителей первоклассников принадлежит депутатам Госдумы от ЛДПР. Как пояснил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, 1 сентября «бывает раз в жизни» как для первоклассника, так и для его родителей. Этот выходной день будет вычтен из очередного отпуска. Ранее парламентарий предложил также принять законопроект о выплатах родителям, чьи дети учатся в школе.
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