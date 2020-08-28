Москва, , 09:11 — REGNUM Владельцам смартфонов стоит отказаться от некоторых видов чехлов, так как они закрывают разъёмы устройства и собират под собой грязь. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Он отметил, что чехол главным образом предназначен для защиты смартфона от царапин, особенно если его носят в сумке с ключами, монетами и другими предметами. Отчасти чехол защищает смартфон при падении, но его нельзя считать панацеей от всех повреждений.

«Со временем под чехлом скапливаются микрогрязь и песок, которые могут поцарапать корпус», — сказал Лоевский агентству «Прайм».

Силиконовые чехлы со временем желтеют от загрязнений, и если такой чехол закрывает камеру или вспышку, то фотографии будут неверно передавать цвета. Впрочем, такие чехлы выпускают редко.

Также стоит отказаться от «чехлов-книжек», закрывающих динамики, микрофоны, камеры, порты зарядки или разъем mJack. Сегодня производители предпочитают отливать чехлы под конкретную модель смартфона, тогда все отверстия остаются открытыми, добавил эксперт.

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