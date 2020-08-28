Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Проект оптимизации схемы движения городского транспорта в Тбилиси представила общественности заместитель мэра столицы Грузии Майя Битадзе. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Новая схема предусматривает создание десяти транспортных коридоров для общественного транспорта и использование на них автобусов длиной 12 и 18 метров. Кроме того, на 44 маршрутах будут ходить автобусы длиной от восьми до 12 метров.

«Наша главная цель — это улучшение передвижения в городе, соответственно, повышение качества проживания в этом городе, где улица распределена для всех одинаково, транспорт логически связан и так далее», — сказала Битадзе.

Она отметила, что оптимизация схемы движения городского транспорта позволит удвоить скорость передвижения автобусов, убрать дублирующие маршруты и сделать общественный транспорт доступным в разных районах Тбилиси.

Как сообщила Битадзе, до остановки на основных транспортных коридорах жители столицы должны идти пешком не более 450 метров, до городских линий — не более 350 метров, а до районных — не более 250 метров.

По оценкам специалистов, внедрение проекта позволит муниципальному транспорту перевозить одновременно до 84 тыс. пассажиров одновременно.

Стоит отметить, что, по данным статистической службы, при населении Грузии 3,7 млн человек в Тбилиси проживает 1,2 млн, что составляет 32% от общей численности.