Москва, , 08:58 — REGNUM В 2020 году День города в Москве будет посвящен музеям. К празднованию подключатся более 40 столичных музеев, сообщается на портале градоначальниув.

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Москвичи в рамах проекта «Музейный лекторий» смогут бесплатно посетить лекции и мастер-классы. Написать картину по мотивам русских художников, увидеть уральские самоцветы, узнать историю искусственного освещения и т. д.

На Новом Арбате откроется фотовыставка, посвященная истории развития музеев Москвы. На ней представят около 500 снимков о прошлом и настоящем столичных музеев.

Как сообщало ИА REGNUM, День города (5−6 сентября)) в Москве будет отмечаться на более чем 40 площадках. Их украсят около 100 арт-объектов.

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