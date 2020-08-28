Ростов-на-Дону, , 08:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся суд над жителем Ингушетии Багаудином Богатыревым, которого обвиняли в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Южный окружной военный суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщили 28 августа в пресс-службе суда.

Как было установлено в ходе следствия, Богатырев в 2013 году вступил в незаконное вооруженное формирование «Вилаят Ингушетия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являвшееся структурным подразделением террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В том же году он выехал в Турцию, а затем в Сирию, где занимался вербовкой новых членов бандформирований, осуществляя координацию с ячейками «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими незаконными вооруженными формированиями.

В 2019 году Богатырев оказался снова в Ингушетии, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как выяснилось, он не оставил свою преступную деятельность — у него было обнаружено взрывное устройство. А находясь в Сирии, бандит имел при себе автомат и патроны к нему.