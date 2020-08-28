Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Движение общественного транспорта в Казахстане будет приостановлено из-за работ по дезинфекции, сообщили 28 августа на странице компании City Transportation Systems в Instagram.

Движение транспорта приостановят 30 августа. В этот день в автобусах и автопарках будут проводить работы по дезинфекции. Прежний режим работы восстановят с 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа в Казахстане начнется второй этап смягчения карантинных ограничений. Планируется открыть религиозные объекты, бассейны, тренажерные залы, спортивные комплексы и другие объекты.

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