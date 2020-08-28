Сеул, , 09:15 — REGNUM В столице Южной Кореи продлили запрет на проведение уличных шествий и митингов с участием более десяти человек до 13 сентября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

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По их словам, данное решение было принято в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в столичном регионе.

Напомним, что запрет на уличные шествия с участием более десяти человек был введен 21 августа.

Данные ограничения соответствуют третьему уровню социального дистанцирования. Между тем, действующий второй уровень предусматривает запрет на проведение уличных шествий и митингов с участием более ста человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 19 077.

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