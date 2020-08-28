Париж, , 08:53 — REGNUM В столице Франции Париже велосипедистов обяжут надеть защитную маску, сообщает Le Figaro.

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Известно, что велосипедисты, водители двухколесных транспортных средств и пользователи скутеров теперь обязаны носить маску на улицах Парижа.

«Что касается велосипедистов, это правда, когда вы в возрасте, когда вы страдаете астмой, трудно приложить усилия и надеть маску», — заявила представитель области здравоохранения Энн Суйрис.

«Лучше ездить на велосипеде без масок, чем, я говорю, ехать на метро», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с 2019 годом посещаемость музея Лувр в Париже упала на 75% в июле и на 60% в августе 2020 года.

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