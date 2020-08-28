Москва, , 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа. Праздник посвящен памяти о кончине Божией Матери.

Празднику предшествует строгий Успенский пост, который длится две недели. На Успение в православных храмах совершают праздничные литургии, освящают хлеб. Этот день считался окончанием летней уборки урожая.

Прежде с Успения было принято объявлять помолвки, чтобы осенью играть свадьбы. Считается также, что на Успение начинается раннее бабье лето, а осенняя погода будет такой, как в этот день.

В канун праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

«На полиелее из алтаря была вынесена плащаница с изображением Успения Божией Матери», — говорится в сообщении пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.

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