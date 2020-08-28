Махачкала, , 08:50 — REGNUM Бывший глава Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев, которому инкриминируется хищение морского песка, предстанет перед судом. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2019 году Гаджиев на посту главы Каякентского района под видом реконструкции пляжа организовал незаконную добычу и вывоз свыше 15,3 тыс. кубометров песка с побережья Каспийского моря для использования его в коммерческих целях. Причиненный государству ущерб оценен в 3,6 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года Гаджиев уже был признал виновным в превышении полномочий в рамках уголовного дела о незаконной передаче в собственность одного из сел земельного участка кадастровой стоимостью более 36 млн рублей. Каякентский районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а Верховный суд Дагестана позже отклонил апелляционную жалобу экс-чиновника и признал приговор законным.

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