Владивосток, , 08:53 — REGNUM В Приморье почти 18,5 млн рублей направили с начала года из краевого бюджета на единовременные выплаты врачам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Единовременные выплаты получают все медработники, трудоустроившиеся в амбулаторно-поликлиническое звено и на скорую помощь краевых медучреждений. Важным условием является заключение бессрочного или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет.

«Размер выплат колеблется от 200 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Так, по 500 тысяч могут получить врачи-специалисты, трудоустроившиеся во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Находкинском городских округах, по 700 тыс. — в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Пожарском районах, Лазовском, Тернейском округах, по 600 тыс. — в остальных муниципалитетах. Также имеет значение уровень образования специалиста», — пояснили в минздраве.

С начала года единовременную выплату получили 38 медработников.

Есть и добавление в программу — акушерки теперь тоже имеют право на получение 250 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 425 медработников получили компенсации за наём жилья — это одна из пяти действующих мер поддержки медработников региона.