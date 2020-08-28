Чита, , 08:50 — REGNUM Уголовное дело об оскорблении чувств верующих заведено в отношении 18-летнего жителя Читы, прикурившего от свечи в местной церкви. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления чувств верующих, совершённые в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний»)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по версии следствия, в июле текущего года этот молодой человек в одном из православных храмов демонстративно прикурил сигарету от зажжённой и стоящей на церковном алтаре свечи, засняв все это на видео и позднее выложив в интернет.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее, в конце июля текущего года, молодой человек записал и выложил в интернет новое видео, в котором он извинился за свой поступок.