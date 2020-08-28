Тбилиси, , 08:40 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 27 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них, — сообщили в штабе. — Два человека выписаны».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 19 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», за сутки поступило еще пять человек. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 295. Из них 117 победили инфекцию, а четыре пациента с COVID-19 скончались.

Стоит отметить, что самое большое количество носителей SARS-CoV-2 было выявлено 14 августа. Тогда коронавирус обнаружили у 26 человек. Напомним также, что в селе Лабра Очамчырского района с 25 августа на две недели введен карантин. Возмущенные местные жители из-за этого вышли на стихийный митинг.

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