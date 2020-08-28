Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве количество волонтёров с начала 2020 года выросло на 10 тысяч человек и на данный момент составляет более 92 тысяч, сообщается на портале мэра столицы.

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Добровольцы центра «Мосволонтер» уже шесть лет помогают городским организациям в проведении социальных и благотворительных программ. Это около 170 различных событий и акций в год.

Сотрудничают с «Мосволонтером» и помогают волонтерам более 1 тысячи организаций — вузы, школы, некоммерческие организации, госучреждения, бизнесмены и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в пандемию коронавируса к акции #МыВместе присоединились более 21 тысячи добровольцев.

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