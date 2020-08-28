Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана планирует провести социологическое исследование по оценке удовлетворённости населения качеством медицинских услуг. Это следует из лота, опубликованного на портале государственных закупок.

На проведение исследования планируется выделить 14,2 млн тенге ($33,7 тыс.). Заказчиком выступает комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг минздрава республики.

Официальный представитель комитета Ержан Байтанаев отметил, что подобные социологические исследования проводятся ежегодно. Опрос проходит в рамках государственной программы развития здравоохранения на 2020−2025 годы.