Сорочинск, Оренбургская область, , 08:29 — REGNUM В Оренбургской области птицефабрика «Родина» восстанавливает свое производство. В настоящее время на предприятии работают 30 человек. К концу 2020 года штат увеличат до 40 работников. В октябре на фабрику завезут почти 80 тысяч голов молодняка птицы, а в 2021 году поголовье планируется довести до 225 тысяч и наращивать объемы дальше, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сегодня на птицефабрике действует антикризисная программа. Напомним, в конце 2018 года из-за плачевного состояния на предприятии работники объявили забастовку. Причинами стали задержки заработной платы, падеж птицы из-за дефицита кормов. Перед ресурсоснабжающими организациями скопились долги за электричество и газ.

«Восстановление предприятия — стратегическая задача. Это важно не только для экономики области. В первую очередь мы говорим о людях, которые будут здесь работать. Рынок сбыта сегодня более чем достаточный, региональный минсельхоз будет и дальше оказывать необходимую поддержку в этой работе», — сказал губернатор Денис Паслер, который 27 августа во время рабочей поездки в Сорочинск встречался с руководством «Родины».

На заводе проведен ремонт, благоустраивается территория. Идет модернизация производства. В планах приобретение по лизинговой схеме дорогостоящего оборудования, которое должны запустить в конце ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Забастовка прекращена: учредитель фабрики в Оренбуржье явился к силовикам