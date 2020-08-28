Ломе, , 08:29 — REGNUM Того стала первой африканской страной, где сонная болезнь была ликвидирована как проблема общественного здравоохранения. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В соответствии с заявлением, «подтверждение» ликвидации болезни в Того было выдано после того, как в стране не сообщили ни об одном случае заболевания за последние десять лет.

«Того — первопроходец в устранении сонной болезни, которая угрожает миллионам африканцев», — заявила Матшидисо Моети, региональный директор ВОЗ по Африке.

Сонная болезнь, или африканский трипаносомоз человека, вызывается паразитами, которые передаются зараженными мухами цеце, и встречается только в 36 странах Африки к югу от Сахары. Если заболевание не лечить, оно почти всегда приводит к летальному исходу.

По данным ВОЗ, в 1995 году было выявлено около 25 000 случаев заболевания, а в 2019 году — менее 1000 случаев.