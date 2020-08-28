Париж, , 08:26 — REGNUM По сравнению с 2019 годом посещаемость музея Лувр в Париже упала на 75% в июле и на 60% в августе 2020 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что этим летом знаменитый парижский музей посетили 80% жителей Франции. В предыдущие годы они составляли только 20% посетителей.

В июле и августе 2020 года крупнейший музей в мире посетит около 550 000 человек, почти 80% из которых — французы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон запретил охоту на дроздов на клей.

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