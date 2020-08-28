Новосибирск, , 08:25 — REGNUM В новосибирских школах группы продлённого дня в новом учебном году будут открываться и работать при наличии условий для этого как группа присмотра и ухода за детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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"Организация образовательного процесса в каждом образовательном учреждении будет строиться с учётом имеющихся условий, — уточнили в ведомстве. — В соответствии с санитарными нормами в общеобразовательных организациях за каждым классом закреплён отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). Каждый класс будет иметь своё расписание уроков и перемен, с целью минимизации контактов обучающихся. По вопросу шестидневной недели обучения сообщаем: в соответствии со статьёй 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательной деятельности, в том числе в определении режима работы по пяти — или шестидневной учебной неделе».

Все школьники начальных классов будут обучаться только очно. Для учащихся пятых — одиннадцатых классов будет использоваться смешанная модель обучения — чередование дней очного обучения и дней без посещения с применением дистанционных образовательных технологий.

Количество смен также определяет сама образовательная организация.