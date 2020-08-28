Сеул, , 08:22 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус был выявлен у представителей спецподразделения при министерстве.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных войсках Южной Кореи увеличилось до 99 человек. 83 человека вылечены и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 19 077.

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