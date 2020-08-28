Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением врачей остаются более 2,7 тыс. человек, за последние сутки выявлены десятки новых случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора и регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

По последним данным, в Ульяновской области официально подтверждено 11 807 случаев заражения коронавирусом, в том числе за 27 августа — 89. Всего с начала пандемии коронавируса в регионе проведено более 218 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавируса, были обследованы свыше 204 тыс. жителей.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаётся 2721 пациент, снят с наблюдения 25 961 человек.

По информации оперативного штаба, наибольшее число случаев заражения выявлено в Ульяновске — 6258.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 104 человека