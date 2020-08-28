Кемерово, , 07:50 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 16 населённых пунктах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 23, Кемерово — 22, Междуреченск — 12, Прокопьевск — 11, Анжеро-Судженск — шесть, Белово — шесть, Промышленный МО — три, Калтан — два, Березовский — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Тяжинский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. Всего в Кузбассе выявлено 6249 случаев заражения коронавирусом, 4264 человека уже выписаны, 48 скончались.

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