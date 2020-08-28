Токио, , 07:42 — REGNUM В Токио впервые за всю историю наблюдений зафиксировали отток мигрантов, сообщает информационное агентство Kyodo. Согласно официальным данным, число людей, уезжающих из Токио, в июле на 2522 превысило число мигрирующих в столицу. Это связывают с тем, что Токио стал центром распространения коронавирусной инфекции.

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Кроме того, отток населения отмечен в ближайших к Токио префектурах Сайтама, Тиба и Канагава.

Согласно информации министерства внутренних дел и коммуникации Японии, количество людей, переезжающих в столичный регион, упало на 16,1% по сравнению с прошлым годом. Всего в Токио в июле переехало 29 103 человека.

В Токио в течение многих лет наблюдалась высокая концентрация населения. В министерстве пока не могут сказать точно, является ли тенденция к оттоку населения временной или продолжится после пандемии.

В середине июля губернатор Юрико Коикэ подняла уровень опасности в столице до самого высокого из четырех уровней. Губернаторы нескольких других регионов призвали жителей воздержаться от поездок в столицу.

27 августа общее количество случаев заражения SARS-CoV-2 в Токио превысило 20 тыс.