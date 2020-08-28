Пермь, , 07:38 — REGNUM В Пермском крае с 27 августа началось потепление. Завершится аномально теплый период к 30 августа, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Воздух в период потепления прогреется до +27°С. Возможны кратковременные дожди. Благодаря теплой погоде последних дней месяца август в целом по температуре будет соответствовать климатической норме или окажется чуть теплее ее (в пределах 0,5°).

«Календарное лето в Пермском крае заканчивается на мажорной ноте. Температурный фон ожидается на 5−7°С выше нормы», — отметили в Пермском гидрометцентре.