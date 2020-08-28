Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашии «в ближайшее время» планируют вынести на обсуждение вопрос о полноценной работе детских садов, которые с начала пандемии перешли работать в формат дежурных групп. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на горячей линии вице-премьер республики Алла Салаева.

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В ходе «линии» несколько вопросов поступило по поводу возврата детских садов в прежний режим работы. Вице-премьер констатировала, что «вопрос очень актуальный» и заверила, что он «будет решён в ближайшее время»:

"Мы понимаем, что вопрос нужно решать в ближайшее время… Мы понимаем остроту данного вопроса, будем выходить с инициативой в Роспотребнадзор, чтобы позволили организовать в полноценном формате работу всех групп».

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач отметила, в свою очередь, что «в настоящее время эпидемиологическая ситуация в республике стабилизировалась», и рассматривается вопрос о переходе на третий этап снятия ограничений, в рамках которого в том числе предусмотрена полноценная работа детских садов.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов проинформировал, что доля детского населения среди общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 10−12%, но при этом дети, как правило, переносят инфекцию в «лёгкой форме, либо являются переносчиками»:

«Поэтому был единственный выход в данной ситуации — разобщение детей, то есть не посещать детские сады».