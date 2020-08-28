Пермь, , 07:26 — REGNUM В Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа. Более 349 тысяч доз распределяют по медицинским организациям, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В регионе начинается вакцинация от гриппа. Прививать население будут не только в процедурных кабинетах поликлиник, но и в торговых центрах. Ранее врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что места вакцинации должны быть доступными и удобными для жителей.

Планируется, что прививочная кампания охватит более 1,5 млн пермяков, что составляет 60% населения региона. Предполагается, что вакцинация пройдет в сжатые сроки — в течение сентября.

Как информирует издание «Коммерсантъ», глава Управления Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев заявил о неизбежности роста заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19, осенью. С 1 сентября дети идут в школу. Летом работали лагеря, в которых дети не тестировались на коронавирус.

«Дети, как правило, переносят инфекцию как носители либо в легкой форме. Они могут об этом не знать и, придя в школу, к сожалению, могут стать источниками инфекции. Некоторого подъема надо ожидать, но министерство образования Пермского края к этому серьезно готовится», — сказал Костарев.

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